В результате этого мог быть ликвидирован высокопоставленный главарь этой группировки. На месте происшествия также вспыхнул пожар.

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Что известно о взрывах и пожаре в Ливане

Журналисты Reuters сообщили, что около 19:40 30 июля в Бейруте прогремел громкий взрыв и было видно клуб дыма, поднимавшийся над южным пригородом. Именно там расположены объекты ливанской вооруженной группировки "Хезболла".

В Бейруте на место взрыва отправились спасательные службы: смотрите видео

Государственное национальное информационное агентство Ливана сообщило, что израильский удар был нацелен на территорию вокруг совета Шуры Хезболлы в столичном районе Харет-Хрейк.

Впоследствии в Армии обороны Израиля подтвердили удар по Бейруту. В ЦАХАЛ заявили, что осуществили целенаправленный удар по ливанской столице по командиру, ответственному за убийство детей в Мадждал-Шамсе и смерть многих израильских граждан несколькими днями ранее.

ЦАХАЛ атаковал объект "Хезболлы" в Ливане: смотрите видео

По предварительным данным, в результате этого удара был убит один из высокопоставленных участников "Хезболлы" Хаджи Мохсан или Фуад Шукр. Его также разыскивали Соединенные Штаты за участие во взрыве 1983 года казарм морской пехоты США в Бейруте.

На самом месте происшествия в результате удара обвалилось здание, а в небо поднялся густой столб дыма.

Последствия атаки ЦАХАЛ по Бейруту: смотрите видео

Журналисты The Times of Israel отметили, что через несколько минут после того, как ЦАХАЛ подтвердил удар по командиру "Хезболлы" в Бейруте, израильский министр обороны Йоав Галлант обнародовал заявление, в котором говорится, что ливанская террористическая группа "пересекла красную линию".

Сейчас информации о том, был ли убит командир "Хезболлы" после атаки, не уточняется. Информации о жертвах атаки на Бейрут пока нет.

В Бейруте на месте происшествия был дым: смотрите видео

К слову, "Хезболла" атаковала 27 июля футбольный стадион в городе Мадждаль-Шамс. по меньшей мере 12 человека погибли, все жертвы – это дети в возрасте от 10 до 20 лет. Также в результате этой атаки более 30 человек были ранены.