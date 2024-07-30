Внаслідок цього міг бути ліквідований високопоставлений ватажок цього угруповання. На місці події також спалахнула пожежа.

До теми Підполковник запасу ЦАХАЛ відповів, чи може конфлікт між Ізраїлем і Хезболлою перерости у війну

Що відомо про вибухи і пожежу у Лівані

Журналісти Reuters повідомили, що близько 19:40 30 липня у Бейруті пролунав гучний вибух і було видно клуб диму, що піднімався над південним передмістям. Саме там розташовані об'єкти ліванського збройного угруповання "Хезболла".

У Бейруті на місце вибуху вирушили рятувальні служби: дивіться відео

Державне національне інформаційне агентство Лівану повідомило, що ізраїльський удар був націлений на територію навколо ради Шури Хезболли в столичному районі Харет-Хрейк.

Згодом в Армії оборони Ізраїлю підтвердили удар по Бейруту. У ЦАХАЛ заявили, що здійснили цілеспрямований удар по ліванській столиці по командиру, відповідальному за вбивство дітей у Мадждал-Шамсі та смерть багатьох ізраїльських громадян кількома днями раніше.

ЦАХАЛ атакував об'єкт "Хезболли" у Лівані: дивіться відео

За попередніми даними, внаслідок цього удару був убитий один із високопоставлених учасників "Хезболли" Хаджі Мохсан або ж Фуад Шукр. Його також розшукували Сполучені Штати за участь у вибуху 1983 року казарм морської піхоти США в Бейруті.

На самому місці події внаслідок удару обвалилася будівля, а в небо піднявся густий стовп диму.

Наслідки атаки ЦАХАЛ по Бейруту: дивіться відео

Журналісти The Times of Israel зазначили, що через кілька хвилин після того, як ЦАХАЛ підтвердив удар по командиру "Хезболли" в Бейруті, ізраїльський міністр оборони Йоав Ґалант оприлюднив заяву, в якій мовиться, що ліванська терористична група "перетнула червону лінію".

Наразі інформації про те, чи був убитий командир "Хезболли" після атаки, не уточнюється. Інформації про жертв атаки на Бейрут поки що немає.

У Бейруті на місці події був дим: дивіться відео

До слова, "Хезболла" атакувала 27 липня футбольний стадіон у місті Мадждаль-Шамс.Щонайменше 12 людей загинуло, усі жертви – це діти віком від 10 до 20 років. Також внаслідок цієї атаки понад 30 осіб було поранено.