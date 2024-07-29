Наступного дня, 28 липня, Армії оборони Ізраїлю завдала серії авіаційних ударів по військових об'єктах Хезболли. Ізраїльський політолог, підполковник запасу ЦАХАЛ Аріє Зайден сказав 24 Каналу, настільки висока ймовірність повномасштабної ескалації.

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Чи буде ескалація

Напружина ситуація продовжується відколи бойовики ХАМАС напали на ЦАХАЛ, тобто з 7 жовтня 2023 року. Вона синусоїдна – то збільшується, то зменшується. Загалом вектор направлений вверх, але в дуже повільному ритмі.

Хезболла не хоче протистояння з військовими ЦАХАЛ, які сьогодні мають широкий військовий бойовий досвід. Усі частини ізраїльської армії налаштовані й працюють,

– мовив Зайден.

Лідери Хезболли бачать, що відбувається з бойовиками ХАМАС й розуміють, що зустріч на полі бою з ЦАХАЛ буде не на їхню користь. Сьогодні Армія оборони Ізраїлю підготовлена набагато краще. Крім того, протиповітряна оборона Ізраїлю стала ефективнішою. Це показала масштабна атака Ірану вночі 13 квітня.

Тому наразі з погляду Хезболли немає сенсу переходити до повні ескалації. До того ж є третій гравець – Сполучені Штати, які не зацікавлені в ескалації конфлікту,

– запевнив підполковник запасу Цахалу.

Він додав, що всі ці складові дають єдину відповідь, що ескалації не буде.