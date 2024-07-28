Ця атака, вочевидь, була відповіддю на приліт по ізраїльському місту Мадждал-Шамс по футбольному стадіону, де загинули діти. Єрусалим звинуватив у цьому обстрілі "Хезболлу".

До теми Ізраїль показав відео ракетного удару по стадіону на Голанах, де загинули діти

ЦАХАЛ атакував військові об'єкти "Хезболли"

У звіті, опублікованому ізраїльським військовим командуванням, стало відомо, що цілями нещодавньої атаки були склади зі зброєю бойовиків. Удари були завдані по районах семи населених пунктів Лівану, зокрема, по складах зі зброєю і інфраструктурі терористів в районах Чабріха, Бордж ель Чмалі, Бекаа, Кфаркела, Раб ель Талатін, Хіам і Тайр Харфа.

Армія оборони Ізраїлю також опублікувала відео, що демонструє нещодавні удари.

ЦАХАЛ показав удари по "Хезболлі" у Лівані / Відео з телеграм-каналу Армії оборони Ізраїлю

До цього ізраїльське видання The Times of Israel, з посиланням на ліванські ЗМІ, повідомляло про авіаудари ЦАХАЛ в кількох районах південного Лівану, включно з Аббасією, Хіямом і Кафр-Кіла. А перед тим – про атаки по місту Бурдж-ель-Шемалі, розташованим приблизно за 3 кілометри від Тира.

Водночас ізраїльське армійське радіо транслювало твердження арабської преси, що ЦАХАЛ націлився на район Чебаа, звідки напередодні завдали ракетного удару по спортивному стадіону в районі Мадждал-Шамса на півночі Ізраїлю.

У мережі також з'явилися кадри із ймовірними ізраїльськими авіаударами по території Лівану у ніч проти 28 липня.

Кадри можливих авіаударів ЦАХАЛ по "Хезболлі" / Відео з акаунту @Pulsenetwork5 у соцмережі Х

До слова, раніше у ЦАХАЛ анонсували, що на "Хезболлу" чекає дуже серйозна відповідь за удар по Голанських висотах. Проте начальник штабу Армії оборони Ізраїлю Герці Га-Леві попередив, що коли Ізраїль завдасть удару, то "Хезболла" може посилити обстріли, тому слід бути обережними і виконувати вказівки Командування Тилу і Північного командування.