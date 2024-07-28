Нагадаємо, що 27 липня стало відомо, що Ізраїль звинуватив "Хезболлу" у ракетній атаці на Мадждаль-Шамс. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

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Що заявили в ЦАХАЛі

Глава армії Ізраїлю під час візиту до селища Мадждал-Шамса зазначив, що смертоносна атака на місто матиме серйозну реакцію та буде зустрінута "дуже, дуже значною відповіддю" з боку Ізраїлю.

Ми завдамо сильного удару по "Хезболлі". Ця терористична група, що базується в Лівані, не робить різниці між вбивством друзів та євреїв,

– зазначив Га-Леві.

Очільник ЦАХАЛ додав, що коли Ізраїль завдасть удару, то "Хезболла" може посилити обстріли, тому "слід бути обережними і виконувати вказівки Командування Тилу і Північного командування".

"Ми хочемо завдати сильного удару по "Хезболлі", не допускаючи при цьому жодних жертв", – сказав він.