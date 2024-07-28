Адміністрація президента надзвичайно занепокоєна тим, що ракетна атака з боку Лівану, внаслідок якої загинуло 12 людей у місті Мадждал Шамс, може призвести до повномасштабної війни між Ізраїлем і Хезболлою, повідомили виданню представники США.

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Могло стати тригером

Упродовж кількох місяців у Байдена висловлювали незадовлення діями Ізраїлю та "Хезболли", які загострювали риторику впевнені, що можуть уникнути широкомасштабного військового протистояння.

Офіційні особи США також стурбовані тим, що без припинення вогню в Секторі Гази війна між Ізраїлем і ліванським угрупованням бойовиків стає більш імовірною. Це своєю чергою спричинить до посилення регіональної кризи та затягування США в конфлікт.

Те, що сталося сьогодні, могло стати тригером, про який ми хвилювалися і намагалися уникати протягом 10 місяців,

– прокоментував удар по Голанах американський чиновник.



Зазначимо, що ЦАХАЛ повідомив, що "Хезболла" влучила по футбольному полю в Мадждал-Шамс на Голанських висотах. Для удару бойовики використали ракету з незвично великою боєголовкою. Йдеться про снаряд Falaq-1 іранського виробництва з боєголовкою вагою 100 фунтів. Тільки "Хезболла" має такі ракети в Лівані. Армія оборони Ізраїлю наголосила, що у такий спосіб бойовики "відповіли" на ізраїльський удар, внаслідок якого було вбито чотирьох членів "Хезболли".

Тим часом представники "Хезболли" повідомили ООН, що по футбольному полю влучила ракету ізраїльської ППО.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац сказав Axios, що "атака Хезболли перетнула всі червоні лінії, і відповідь буде відповідною".

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху запевнив, що "Хезболла" заплатить високу ціну за атаку. 28 липня ізраїльський кабінет безпеки збереться, аби обговорити, якою буде їхня реакція на дії ліванських бойовиків.