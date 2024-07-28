Администрация президента чрезвычайно обеспокоена тем, что ракетная атака со стороны Ливана, в результате которой погибли 12 человек в городе Мадждал Шамс, может привести к полномасштабной войне между Израилем и Хезболлой, сообщили изданию представители США.

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Могло стать триггером

В течение нескольких месяцев у Байдена выражали недовольство действиями Израиля и "Хезболлы", которые обостряли риторику уверены, что могут избежать широкомасштабного военного противостояния.

Официальные лица США также обеспокоены тем, что без прекращения огня в Секторе Газа война между Израилем и ливанской группировкой боевиков становится более вероятной. Это в свою очередь повлечет к усилению регионального кризиса и затягиванию США в конфликт.

То, что произошло сегодня, могло стать триггером, о котором мы волновались и пытались избегать в течение 10 месяцев,

– прокомментировал удар по Голанам американский чиновник.



Отметим, что ЦАХАЛ сообщил, что "Хезболла" попала по футбольному полю в Мадждал-Шамс на Голанских высотах. Для удара боевики использовали ракету с необычно большой боеголовкой. Речь идет о снаряде Falaq-1 иранского производства с боеголовкой весом 100 фунтов. Только "Хезболла" имеет такие ракеты в Ливане. Армия обороны Израиля отметила, что таким образом боевики "ответили" на израильский удар, в результате которого были убиты четыре члена "Хезболлы".

Между тем представители "Хезболлы" сообщили ООН, что по футбольному полю попала ракета израильской ПВО.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сказал Axios, что "атака Хезболлы пересекла все красные линии, и ответ будет соответствующим".

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заверил, что "Хезболла" заплатит высокую цену за атаку. 28 июля израильский кабинет безопасности соберется, чтобы обсудить, какой будет их реакция на действия ливанских боевиков.