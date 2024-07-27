Тем временем, как "Хезболла" отказывается брать ответственность за атаку на Голанские высоты, в МИД Израиля в качестве доказательства показали видео прилета по футбольному стадиону, где погибли дети.

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Атака "Хезболлы" на Голаны

В ЦАХАЛ сообщили, что запуск ракеты в центр Мадждал-Шамс был осуществлен из района, расположенного к северу от села Чебаа на юге Ливана.

Согласно достоверной разведывательной информации, которой располагает Армия обороны, за нападением стоит "Хезболла".

ЦАХАЛ показал, откуда боевики пускали ракету / Фото ЦАХАЛ

Последствия ракетного обстрела Мадждал-Шамс / Фото ЦАХАЛ

Прилет по стадиону на Голанских высотах: смотрите видео

Напомним, что неделю назад Израиль впервые нанес прямой удар по Йемену, атаковав топливные склады в портовом городе Худейда.