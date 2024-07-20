Израильские военные написали, что истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военным объектам террористического режима хуситов в районе порта Аль-Худейда в Йемене. Они объяснили, что это ответ на сотни атак, совершенных против Израиля за последние месяцы, пишет 24 Канал.

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Почему важен порт в Йемене

Издание The Times of Israel написало, что Израиль атаковал Йемен, чтобы иранское оружие не попадало в руки хуситов.

Удар Военно-воздушных сил Израиля по порту Аль-Худейда в Йемене был направлен на то, чтобы помешать хуситам импортировать иранское оружие, а также нанести поддерживаемой Ираном группировке финансовый ущерб,

– отметили журналисты.

Израильские военные отметили, что порт в подконтрольном хуситам городе неоднократно использовали, чтобы завозить оружие из Ирана. Поэтому Израиль рассматривает его как законную военную цель. В Израиле уточнили, что:

авиаудар нанес только Израиль и он был нацелен на топливные склады, а также на другие объекты в порту;

удар нанесли в ответ на более 220 беспилотников, крылатых ракет и баллистических ракет, запущенных хуситами по Израилю за последние 9 месяцев войны.

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Что заявил израильский премьер

Израильский премьер Беньямин Нетаньяху заявил, что он с начала войны дал понять, что Израиль нанесет удар по каждому, "кто нанесет нам вред".

Сегодня утром (20 июля – 24 Канал) я созвал военно-политический кабинет. Я попросил поддержать мое решение атаковать объекты хуситов в Йемене,

– заверил Нетаньяху.

Он пояснил, что Израиль поразил цели за 1800 километров от границ страны. Премьер добавил, что это дает понять врагам Израиля, что нет места, куда бы не могла дотянуться "длинная рука" израильского государства.

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