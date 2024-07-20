Ізраїльські військові написали, що винищувачі ЦАХАЛ завдали ударів по військових об'єктах терористичного режиму хуситів в районі порту Аль-Худейда в Ємені. Вони пояснили, що це відповідь на сотні атак, здійснених проти Ізраїлю за останні місяці, пише 24 Канал.

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Чому важливий порт у Ємені

Видання The Times of Israel написало, що Ізраїль атакував Ємен, щоб іранська зброя не потрапляла до рук хуситів.

Удар Військово-повітряних сил Ізраїлю по порту Аль-Худейда в Ємені був спрямований на те, щоб перешкодити хуситам імпортувати іранську зброю, а також завдати підтримуваному Іраном угрупованню фінансового збитку,

– зазначили журналісти.

Ізраїльські військові зауважили, що порт в підконтрольному хуситам місті неодноразово використовували, щоб завозити зброю з Ірану. Тож Ізраїль розглядає його як законну військову ціль. У Ізраїлі уточнили, що:

авіаудар наніс тільки Ізраїль і він був націлений на паливні склади, а також на інші об'єкти в порту;

удару завдали у відповідь на понад 220 безпілотників, крилатих ракет і балістичних ракет, запущених хуситами по Ізраїлю за останні 9 місяців війни.

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Що заявив ізраїльський прем'єр

Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу заявив, що він з початку війни дав зрозуміти, що Ізраїль завдасть удару по кожному, "хто завдасть нам шкоди".

Сьогодні вранці (20 липня – 24 Канал) я скликав військово-політичний кабінет. Я попросив підтримати моє рішення атакувати об'єкти хуситів у Ємені,

– запевнив Нетаньяху.

Він пояснив, що Ізраїль вразив цілі за 1800 кілометрів від кордонів країни. Прем'єр додав, що це дає зрозуміти ворогам Ізраїлю, що немає місця, куди б не могла дотягнутися "довга рука" ізраїльської держави.

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