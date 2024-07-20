У ніч проти 19 липня дрон вдарив поблизу консульства США в Тель-Авіві. Внаслідок цього загинула одна людей і 10 отримали незначні поранення. Відповідальність за атаку взяли хусити, яких підтримує Іран. Ізраїль пообіцяв удари у відповідь. За день після цього, о другій половині 20 липня у мережі почали з'являтися повідомлення про бомбардування Ємену ізраїльськими військами.

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Про що пишуть ЗМІ

Неназвані джерела, на які посилається видання Al Arabiya, що належить Саудівській Аравії, розповіли про удар по підконтрольному хуситам району Ель-Худейди на заході Ємену. Вони зазначають, що за атакою стоїть Ізраїль, США та Британія. Під ударом опинилися паливний склад і нафтопереробний завод в порту Ель-Худейда.

ЗМІ пишуть, що для ударів по Ємену Ізраїль застосував винищувачі п'ятого покоління F-35I Adir. В атаці могли брати участь 12 літаків.

Літаки ВПС Ізраїлю атакують Худейду: дивіться відео

Зверніть увагу! Телеканал Al Masirah, який керує хуситами, повідомив про авіаудари в портовому місті Ходейда на заході Ємену в суботу по нафтових об’єктах, додавши, що були загиблі та поранені.

На зображеннях, що поширюються в соціальних мережах, видно дим і полум'я, що піднімаються над місцем удару.

Момент прильоту по об'єкту хуситів: дивіться відео

Що відбувається в місті Худейда: дивіться відео

Довідка: Худейда — четверте за величиною місто Ємену. Другий в Ємені за важливістю після Адену порт на Червоному морі.

Величезна пожежа на місці прильоту у Худейді: дивіться відео

Наразі Ізраїль не давав офіційних коментарів з приводу атаки на Ємен. Якщо це підтвердиться, це буде перший удар Ізраїлю по Ємену.