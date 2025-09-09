В ночь на 9 сентября украинские дроны атаковали Россию. На нефтебазе в Белгородской области вспыхнул пожар.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Какие последствия атаки на Белгородскую область?

По словам Гладкова, пожар возник на нефтебазе в поселке Прохоровка. Только утром губернатор сообщил, что он полностью ликвидирован. Пострадавших, якобы, нет.

В результате атаки есть повреждения резервуаров. Для борьбы с огнем, кроме техники МЧС, привлекались пожарные поезда,

– отмечает он.

По данным Минобороны России, С 23:00 8 сентября до 7:00 9 сентября российская ПВО сбила 31 украинский дрон. Из них 7 уничтожили над Белгородской областью. Кроме этого:

15 БпЛА – над акваторией Черного моря,

3 БпЛА – над территорией Курской области,

2 БпЛА – над территорией Республики Крым,

2 БпЛА – над территорией Краснодарского края,

1 БпЛА – над территорией Тамбовской области,

1 БпЛА – над территорией Воронежской области.

Что известно об атаках на оккупантов?