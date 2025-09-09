В Белгородской области после атаки БпЛА горела нефтебаза после атаки БпЛА
В ночь на 9 сентября украинские дроны атаковали Россию. На нефтебазе в Белгородской области вспыхнул пожар.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
Какие последствия атаки на Белгородскую область?
По словам Гладкова, пожар возник на нефтебазе в поселке Прохоровка. Только утром губернатор сообщил, что он полностью ликвидирован. Пострадавших, якобы, нет.
В результате атаки есть повреждения резервуаров. Для борьбы с огнем, кроме техники МЧС, привлекались пожарные поезда,
– отмечает он.
По данным Минобороны России, С 23:00 8 сентября до 7:00 9 сентября российская ПВО сбила 31 украинский дрон. Из них 7 уничтожили над Белгородской областью. Кроме этого:
- 15 БпЛА – над акваторией Черного моря,
- 3 БпЛА – над территорией Курской области,
- 2 БпЛА – над территорией Республики Крым,
- 2 БпЛА – над территорией Краснодарского края,
- 1 БпЛА – над территорией Тамбовской области,
- 1 БпЛА – над территорией Воронежской области.
Что известно об атаках на оккупантов?
Этой ночью в Адлерском районе Сочи произошел мощный взрыв, вероятно, из-за атаки беспилотников. Был нанесен удар по инфраструктуре. Россияне заявили, что на месте погиб человек. В результате атаки также приостанавливал работу аэропорт "Сочи".
Громко было и на оккупированных территориях. В Донецке могли атаковать бывший завод "Топаз" крылатыми ракетами. Оккупанты неоднократно использовали его как базу для военной техники и личного состава.
За день до этого по меньшей мере четыре взрыва прогремели в Железнодорожном районе города Пенза. В результате атаки Сил обороны были выведены из строя две трубы магистрального газопровода.
Кроме того, под ударом была и нефтеперекачивающая станция "Транснефти" во Владимирской области.