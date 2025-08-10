Несмотря на подготовку встречи Трампа и Путина российская армия и не думает прекращать террор украинских городов. Вечером 10 августа на нашу страну снова полетели ударные дроны.

Куда направляются вражеские "Шахеды" и где сейчас объявлена тревога, сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Смотрите также Нужно тысячи в день: что такое дроны-перехватчики и смогут ли закрыть небо от "Шахедов" Где сейчас звучит тревога? 22:35, 10 августа Ударные БпЛА через север Сумщины. 22:03, 10 августа Группы ударных БпЛА – с севера Черниговщины. 21:28, 10 августа Ударные БпЛА с Херсонщины – на Николаевщину.