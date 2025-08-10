10 августа, 22:19
Первые "Шахеды" уже зашли на Украину: в каких областях объявлена тревога
Несмотря на подготовку встречи Трампа и Путина российская армия и не думает прекращать террор украинских городов. Вечером 10 августа на нашу страну снова полетели ударные дроны.
Куда направляются вражеские "Шахеды" и где сейчас объявлена тревога, сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Где сейчас звучит тревога?
22:35, 10 августа
Ударные БпЛА через север Сумщины.
22:03, 10 августа
Группы ударных БпЛА – с севера Черниговщины.
21:28, 10 августа
Ударные БпЛА с Херсонщины – на Николаевщину.