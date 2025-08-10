Укр Рус
10 серпня, 22:19
Перші "Шахеди" вже зайшли на Україну: в яких областях оголошена тривога

Дмитро Усик

Попри підготовку зустрічі Трампа і Путіна російська армія і не думає припиняти терор українських міст. Ввечері 10 серпня на нашу країну знову полетіли ударні дрони.

Куди прямують ворожі "Шахеди" і де зараз оголошено тривогу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Де зараз лунає тривога?

22:03, 10 серпня

Групи ударних БпЛА – із півночі Чернігівщини.

21:28, 10 серпня

Ударні БпЛА з Херсонщини – на Миколаївщину.