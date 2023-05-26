Руины в огне: во что превратилась поликлиника в Днепре, по которой ударили ракетой
Российские военные цинично нанесли ракетный удар по медицинскому учреждению в Днепре. От сооружения, в котором должны лечить и спасать жизнь людей, остались руины и пожарище.
Около 10:30 26 мая российские военные в очередной раз коварно атаковали Днепр. Сначала в городе услышали звуки взрывов, и только потом прозвучала воздушная тревога. К сожалению, на этот раз был прилет в медицинское учреждение.
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Поликлиника превратилась в руины в огне
Журналисты 24 Канала зафиксировали последствия ракетного удара. На фото и видео можно увидеть, что дым над Днепром продолжает подниматься в небо над психоневрологическим диспансером. Спасатели в дальнейшем занимаются ликвидацией вспыхнувшего после прилета огня.
В небо над Днепром поднимается дым / Фото 24 Канала
В небо над Днепром поднимается дым / Фото 24 Канала
Также фото и видео в сеть выложили представители местных властей. Это они сделали, чтобы все могли увидеть все, что приносит с собой Россия и ее "русский мир".
Последствия попадания в медучреждение Днепра / Фото Сергея Лысака и Офиса Генпрокуратуры
Россияне атаковали медицинское учреждение в Днепре: смотрите видео
Спасатели продолжают ликвидировать пожар: смотрите видео
Пожарные продолжают ликвидировать пожар: смотрите видео
Над местом прилета продолжает подниматься дым: смотрите видео
Что известно о жертвах и пострадавших
Отметим, что по состоянию на 12:09 глава ОВА Сергей Лысак сообщал об 1 жертве и еще 15 раненых в результате атак. Среди них – двое детей.
Речь идет о мальчиках в возрасте 3 и 6 лет. Их госпитализировали. По словам врачей, они в состоянии средней тяжести. Кроме того, в больницу отправили еще 11 взрослых, двое из которых – "тяжелые".
Уже в 12:13 поступила дополнительная информация от Офиса Генпрокурора. В ней сообщили, что количество пострадавших возросло до 16 человек.
Информация о количестве погибших и пострадавших, а также масштабы разрушений уточняется,
– отметили в МВД.
В 12:32 омбудсмен Дмитрий Лубинец добавил, что четыре человека считаются пропавшими без вести. По его словам, два здания загорелись. Пламя охватило 500 квадратных метров. Над борьбой со стихией работают спасатели.