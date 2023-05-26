Руины в огне: во что превратилась поликлиника в Днепре, по которой ударили ракетой

Российские военные цинично нанесли ракетный удар по медицинскому учреждению в Днепре. От сооружения, в котором должны лечить и спасать жизнь людей, остались руины и пожарище.

Около 10:30 26 мая российские военные в очередной раз коварно атаковали Днепр. Сначала в городе услышали звуки взрывов, и только потом прозвучала воздушная тревога. К сожалению, на этот раз был прилет в медицинское учреждение.

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Поликлиника превратилась в руины в огне

Журналисты 24 Канала зафиксировали последствия ракетного удара. На фото и видео можно увидеть, что дым над Днепром продолжает подниматься в небо над психоневрологическим диспансером. Спасатели в дальнейшем занимаются ликвидацией вспыхнувшего после прилета огня.



В небо над Днепром поднимается дым / Фото 24 Канала



В небо над Днепром поднимается дым / Фото 24 Канала

Последствия ракетного удара по Днепру 26 мая / Фото Алины Мачулы, 24 Канал

Последствия ракетного удара по Днепру 26 мая / Фото Алины Мачулы, 24 Канал

В городе также повредили многоэтажки / Фото Алины Мачулы, 24 Канал

Жителям в Днепре оказывают помощь / Фото Алины Мачулы, 24 Канал

Также фото и видео в сеть выложили представители местных властей. Это они сделали, чтобы все могли увидеть все, что приносит с собой Россия и ее "русский мир".

Последствия попадания в медучреждение Днепра / Фото Сергея Лысака и Офиса Генпрокуратуры

Россияне атаковали медицинское учреждение в Днепре: смотрите видео

Спасатели продолжают ликвидировать пожар: смотрите видео

Пожарные продолжают ликвидировать пожар: смотрите видео

Над местом прилета продолжает подниматься дым: смотрите видео

Что известно о жертвах и пострадавших

Отметим, что по состоянию на 12:09 глава ОВА Сергей Лысак сообщал об 1 жертве и еще 15 раненых в результате атак. Среди них – двое детей.

Речь идет о мальчиках в возрасте 3 и 6 лет. Их госпитализировали. По словам врачей, они в состоянии средней тяжести. Кроме того, в больницу отправили еще 11 взрослых, двое из которых – "тяжелые".

Уже в 12:13 поступила дополнительная информация от Офиса Генпрокурора. В ней сообщили, что количество пострадавших возросло до 16 человек.

Информация о количестве погибших и пострадавших, а также масштабы разрушений уточняется,

– отметили в МВД.

В 12:32 омбудсмен Дмитрий Лубинец добавил, что четыре человека считаются пропавшими без вести. По его словам, два здания загорелись. Пламя охватило 500 квадратных метров. Над борьбой со стихией работают спасатели.