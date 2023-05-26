Информацией о жертвах и пострадавших поделился глава ОВА Сергей Лысак. Он отметил, что операция по спасению продолжается.

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Известно об одной жертве ракетного удара

По состоянию на 12:09 погиб один человек в результате ракетного удара в Днепре. Также известно о 15 раненых. По словам Сергея Лысака, это предварительная информация о последствиях ракетного удара по городу.

В 12:13 Офис Генпрокурора опубликовал дополнительные данные о раненых. По данным ведомства, количество раненых выросло до 16.

Что касается пострадавших деток, то речь идет о двух мальчиках 3 и 6 лет. Их повезли в больницу. По словам медиков, состояние их средней тяжести. Также известно, что среди госпитализированных 11 взрослых, из которых двое – "тяжелые".

Информация о количестве погибших и пострадавших, а также масштабы разрушений уточняется,

– МВД.

В 12:32 омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что в результате коварного удара по медицинскому учреждению четыре человека считаются пропавшими без вести.

Два здания занялись. В общей сложности огонь охватил 500 квадратных метров. Сейчас спасатели укротят пожары. На месте прилета все службы,

– отметил он.

Что известно о ракетном ударе по Днепру 26 мая

О взрывах в Днепре сообщили около 10:30. Тогда не было официальной информации, что это был прилет. В то же время, заметим, что воздушная тревога прозвучала уже после звуков взрывов.

Позже поступила информация от местных властей. Глава Днепровской ОВА Сергей Лысак отметил, что оккупанты атаковали медицинское учреждение.

Российские ублюдки попали по медучреждению. Есть пострадавшие. Информация уточняется,

– отметил Лысак.

11:16 появилось сообщение от мониторингового канала Monitor. В нем высказали предположение, что россияне могли нанести удар по Днепру крылатой ракетой. Вероятно, это мог быть Искандер-К.