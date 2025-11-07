Укр Рус
7 ноября, 18:06
3

Россия снова атакует Украину "Шахедами": где сейчас движутся вражеские дроны

Сергей Попович

Вечером 7 ноября российские войска снова запустили по Украине дроны-камикадзе. Они начали заходить в пространство Украины с востока.

Где сейчас есть опасность вражеских дронов?

В каких областях сейчас воздушная тревога: смотрите на карте

 

18:17, 07 ноября

БпЛА с юга на север Запорожской области.

18:11, 07 ноября

БпЛА из Брянской области на север Сумщины и Черниговщины!

18:10, 07 ноября

Черниговская и Полтавская областях – ракетная опасность!

18:00, 07 ноября

Где сейчас вражеские дроны

  • Група БПЛА на межі Харківщини та Дніпропетровщини курсом на Павлоград.
  • Група БПЛА на межі Дніпропетровської та Запорізької областей курсом на Тернуваті.
  • БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Пагорби.