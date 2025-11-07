Россия снова атакует Украину "Шахедами": где сейчас движутся вражеские дроны
Вечером 7 ноября российские войска снова запустили по Украине дроны-камикадзе. Они начали заходить в пространство Украины с востока.
Где сейчас есть опасность вражеских дронов?
БпЛА с юга на север Запорожской области. БпЛА из Брянской области на север Сумщины и Черниговщины! Черниговская и Полтавская областях – ракетная опасность!
Где сейчас вражеские дроны
