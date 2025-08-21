Ночью враг атаковал Киевскую область: какие последствия налета дронов
- На Киевщине воздушная тревога длилась более 7 часов, противовоздушная оборона уничтожила часть вражеских дронов, жертв и повреждений инфраструктуры нет.
- Участники проекта "Чистое небо" ликвидировали около пятидесяти вражеских дронов на Киевщине.
Прошлой ночью российские войска совершили массированную атаку на Украину, применив ударные беспилотники и различные типы ракет. Под ударом была в частности Киевщина.
Основной целью противника остаются мирные города и поселки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Киевской ОГА Николая Калашника.
Какие последствия вражеской атаки на Киевщине?
На Киевщине воздушная тревога продолжалась более 7 часов. Подразделения противовоздушной обороны активно работали по целям, в результате чего удалось сбить часть вражеских средств поражения.
К счастью, жертв среди населения нет, а критическая и жилая инфраструктура не получила повреждений.
Большой вклад в защиту региона сделали участники проекта "Чистое небо", которые той ночью ликвидировали около пятидесяти вражеских дронов. Власть поблагодарила защитников за их работу и отметила дальнейшее укрепление безопасности Киевщины.
Что известно о массированной атаке по Украине?
- Российская армия атаковала Днепропетровскую область, применив 18 беспилотников и две ракеты. Во время атак пострадал 48-летний мужчина, повреждены пять частных домов, пять хозяйственных построек, авто, газопровод и линии электропередач.
- Россияне нанесли ракетный удар по Мукачевскому району, разрушив складские помещения и вызвав пожар; 12 человек получили травмы.
- Также, предварительно, известно о падении "Шахеда" в селе Липовец Хустского района. Повреждено хозяйственное здание, выбиты окна в жилом доме и повреждена линия электропередач.