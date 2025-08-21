Прошлой ночью российские войска совершили массированную атаку на Украину, применив ударные беспилотники и различные типы ракет. Под ударом была в частности Киевщина.

Основной целью противника остаются мирные города и поселки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Киевской ОГА Николая Калашника.

Какие последствия вражеской атаки на Киевщине?

На Киевщине воздушная тревога продолжалась более 7 часов. Подразделения противовоздушной обороны активно работали по целям, в результате чего удалось сбить часть вражеских средств поражения.

К счастью, жертв среди населения нет, а критическая и жилая инфраструктура не получила повреждений.

Большой вклад в защиту региона сделали участники проекта "Чистое небо", которые той ночью ликвидировали около пятидесяти вражеских дронов. Власть поблагодарила защитников за их работу и отметила дальнейшее укрепление безопасности Киевщины.

Что известно о массированной атаке по Украине?