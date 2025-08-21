Вночі ворог атакував Київщину: які є наслідки нальоту дронів
- На Київщині повітряна тривога тривала понад 7 годин, протиповітряна оборона знищила частину ворожих дронів, жертв та пошкоджень інфраструктури немає.
- Учасники проєкту "Чисте небо" ліквідували близько п’ятдесяти ворожих дронів на Київщині.
Минулої ночі російські війська здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники та різні типи ракет. Під ударом була зокрема Київщина.
Основною метою противника залишаються мирні міста й селища. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника.
Дивіться також Постраждав газогін і виникли пожежі: росіяни атакували Дніпропетровську область
Які наслідки ворожої атаки на Київщині?
На Київщині повітряна тривога тривала понад 7 годин. Підрозділи протиповітряної оборони активно працювали по цілях, у результаті чого вдалося збити частину ворожих засобів ураження.
На щастя, жертв серед населення немає, а критична та житлова інфраструктура не зазнала пошкоджень.
Великий внесок у захист регіону зробили учасники проєкту "Чисте небо", які тієї ночі ліквідували близько п’ятдесяти ворожих дронів. Влада подякувала захисникам за їхню роботу та наголосила на подальшому зміцненні безпеки Київщини.
Що відомо про масовану атаку по Україні?
- Російська армія атакувала Дніпропетровську область, застосувавши 18 безпілотників та дві ракети. Під час атак постраждав 48-річний чоловік, пошкоджено п'ять приватних будинків, п'ять господарських споруд, авто, газогін та лінії електропередач.
- Росіяни завдали ракетного удару по Мукачівщині, зруйнувавши складські приміщення і спричинивши пожежу; 12 людей отримали травми.
- Також, попередньо, відомо про падіння "Шахеда" у селі Липовець Хустського району. Пошкоджено господарську будівлю, вибито вікна у житловому будинку та пошкоджено лінію електропередач.