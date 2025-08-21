Основною метою противника залишаються мирні міста й селища. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника.

Які наслідки ворожої атаки на Київщині?

На Київщині повітряна тривога тривала понад 7 годин. Підрозділи протиповітряної оборони активно працювали по цілях, у результаті чого вдалося збити частину ворожих засобів ураження.

На щастя, жертв серед населення немає, а критична та житлова інфраструктура не зазнала пошкоджень.

Великий внесок у захист регіону зробили учасники проєкту "Чисте небо", які тієї ночі ліквідували близько п’ятдесяти ворожих дронів. Влада подякувала захисникам за їхню роботу та наголосила на подальшому зміцненні безпеки Київщини.

Що відомо про масовану атаку по Україні?