В ночь на 10 сентября Россия могла атаковать Польшу 92 дронами. До польской границы долетело около 20, остальные – сбили украинские и польские силы ПВО.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время брифинга 27 сентября, передает 24 Канал.

Сколько дронов могли атаковать Польшу?

В ночь на 10 сентября Россия запустила в сторону Польши 92 беспилотника. По словам Зеленского, украинские силы смогли обезвредить большинство дронов еще до того, как они пересекли границу.

По данным президента Украины, в Польшу долетело только 19 российских дронов. Тогда их сбивали и поляки. Им удалось обезвредить четыре БпЛА.

Так, мы их сбили на территории Украины, безусловно. Можно сказать, что они летели к нам, но мы видим направление и, как говорят, хореографию этого полета,

– сказал Зеленский.

Президент Зеленский добавил, что не сравнивает силы Украины и Польши, ведь "мы в войне, они – нет".

Напомним, что Варшава готовит законопроект, который позволит сбивать российские дроны над Украиной без согласия НАТО. В эфире 24 Канала специалист по стратегическим коммуникациям, публицист Юрий Богданов заявил, что окончательное решение может быть принято через несколько месяцев. Такое изменение действий будет полезным для Украины.

