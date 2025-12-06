Ко Дню ВСУ киберкорпус ГУР атаковал ведущую логистическую компанию России, –источники

Ко Дню Вооруженных Сил киберкорпус ГУР совместно с ВО Team осуществили масштабную кибератаку на одну из ключевых логистических компаний России. В результате удара была парализована работа сотен систем и уничтожены критические данные.

Речь идет о компании "Элтранс+", которая входит в 10 крупнейших таможенных представителей и экспедиторов в России. Об этом 24 Каналу сообщили источники в ГУР.

Что известно о последствиях киберудара ГУР?

В ночь на 6 декабря специалисты киберкорпуса ГУР вместе с ВО Team осуществили мощную кибератаку на информационно-коммуникационную инфраструктуру группы компаний "Элтранс+", одного из крупнейших логистических операторов в России.

Справочно! "Элтранс+" входит в десятку крупнейших таможенных представителей и экспедиторов России и обслуживает более 5 тысяч российских компаний. Предприятие занимается внутренними и международными перевозками, складским хранением и таможенным оформлением. В частности эта компания доставляет подсанкционные товары и электронные компоненты из Китая, которые далее используются российским ВПК.

Хакерам удалось полностью вывести из строя более 700 компьютеров и серверов, удалить более тысячи учетных записей пользователей, уничтожить или зашифровать 165 терабайт важных данных.

Кроме того, под удар также попали системы контроля доступа, видеонаблюдения, хранения и резервного копирования информации. Значительная часть сетевого оборудования и ядро дата-центра было деактивировано – это фактически парализовало работу компании. Также сообщается об уничтожении всех деклараций по грузам,

В то же время украинские хакеры изменили внешний вид сайтов компании – теперь они демонстрируют поздравления с Днем Вооруженных Сил Украины российским пользователям.



Новый вид российских сайтов / Фото BO Team

