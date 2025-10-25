Белгородщине якобы грозит подтопление: Россия заявляет об ударе HIMARS по плотине водохранилища

Россияне утверждают, что украинская армия якобы нанесла удар по плотине водохранилища на Белгородщине. Жалуются, что им грозит подтопление в случае повторной атаки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на губернатора Белгородской области Гудкова. Правда ли это, пока доподлинно неизвестно.

Что известно об ударе по водохранилищу на Белгородщине?

О якобы ударе ВСУ власти Белгородщины сообщили только днем 25 октября. Однако, росСМИ об этом писали еще накануне вечером.

Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около 1000 жителей,

– жалуется Гудков.

На фоне этого он объявил, что местные власти предлагают возможность выезда жителям сел Безлюдовка и Новая Таволжанка, а еще одному из микрорайонов Шебекина.

При этом, по данным росСМИ, целостность плотины пока еще не нарушена, и угрозы затопления по нет.

Они также утверждают, что якобы по сооружению прилетели 3 реактивных снаряда HIMARS и повредили несколько зданий с техническим оборудованием, подъемные механизмы одного из спускных шлюзов и гребень плотины.

Отмечается, что пострадали гражданское лицо и росгвардеец – у них многочисленные осколочные ранения.

