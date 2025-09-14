Недавно впервые большое количество российских БпЛА вторглось в польское воздушное пространство. По официальной информации, говорится о 19 дронах. Это стало настоящим сигналом от Кремля, но Европа не сделала решительных шагов.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал аналитик, эксперт по вопросам безопасности Марк Тот, отметив, что НАТО инициировало 4 статью, которая предусматривает обсуждение ситуации, а не 5, которая позволяет коллективную оборону Альянса. Запад, в частности и США, должны рассматривать эту атаку глобально, а не как одиночный случай.

Какой была реакция Запада на залет дронов в Польшу?

По словам аналитика, в день, когда дроны России атаковали Польшу, страна впервые столкнулась с тем, что Украина переживает с февраля 2022 года, – с ежедневными атаками дронов, которые почти каждую ночь уносят жизни мирных жителей. 19 российских БпЛА – это не просто цифра.

В ночь атаки истребители F-16 и F-35 НАТО начали бой с российскими беспилотниками и смогли перехватить только 4 из них. Тот заметил, что это низкий показатель для Альянса, который вызывает беспокойство. В то же время неизвестно, возможно, Польша приняла решение не перехватывать часть дронов, если их траектория не представляла угрозы для объектов или гражданского населения

Однако все же произошло 2 ключевых процесса. Во-первых, это было послание Владимира Путина. Он чувствует НАТО, проверяет, как Альянс отреагирует на провокации. Во-вторых, хочет понять, насколько твердая решимость НАТО отвечать на такие инциденты,

– подчеркнул он.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск назвал удар беспилотников скорее масштабной провокацией, чем атакой. По мнению аналитика, это может быть связано с юридическими последствиями. Признание инцидента атакой может потребовать применения статьи 5 Устава НАТО, на что пока не готовы.

Сейчас Польша инициировала статью 4, по которой страны-члены должны обсудить ситуацию, скорее всего, онлайн. Однако этого может быть недостаточно.

"Президент Дональд Трамп должен смотреть на ситуацию шире. Одним из ключевых моментов был выбор времени. Все это происходит после возвращения Путина с саммита ШОС, где он встречался с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном. Похоже, он вернулся с ощущением, что теперь его поддерживают, как никогда раньше", – отметил Тот.

Он подчеркнул, что за атакой стоит гораздо, больше, чем казалось ранее. Это не просто действие Путина, это сигнал, направленный Польше, НАТО и, особенно президенту Трампу о готовности к бою. В определенной степени это послание исходит непосредственно от Си Цзиньпина и Ким Чен Ына.

Аналитик добавил, что Европа должна обозначить свои "красные линии". Например, начать перехватывать беспилотники над территорией Украины по согласию и координации с Киевом.

Атака на Польшу: какие заявления звучали с Запада?