В Ростове дрон ударил по жилому дому: местные власти заявили о 13 пострадавших
- В Ростове-на-Дону беспилотник попал в жилой дом, сообщают о по меньшей мере 13 пострадавших.
- Эвакуированы 50 жителей, двое пострадавших доставлены в больницу; местные власти обвиняют Украину.
В российском Ростове-на-Дону беспилотник попал в жилой дом. Сообщают о якобы по меньшей мере 13 пострадавших.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Что известно об ударе по многоэтажке в Ростове?
Согласно сообщениям, беспилотник якобы врезался в крышу жилого дома. Перед ударом местные слышали характерный шум дрона, после чего раздался взрыв. Интересно, что сигнал ракетной опасности в городе поступил уже после атаки.
По состоянию на 10:50 была информация, что якобы пострадали 5 человек: 3 жителя дома и 2 случайных прохожих. Из поврежденной многоэтажки эвакуировали еще 50 человек.
Последствия удара по многоэтажке в России: смотрите видео (Внимание! Присутствует ненормативная лексика)
По обновленным данным по состоянию на 11:10, исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что общее количество пострадавших якобы возросло до 13. Двое из них уже доставлены в больницу, остальных еще транспортируют.
Традиционно в атаке обвиняют Украину.
Напомним, накануне дроны ГУР атаковали нефтеперекачивающую станцию в Брянской области. Ночью в городе Унеча и районе прозвучала серия взрывов, после чего на ЛПДС "Унеча" начался сильный пожар.