Что известно об ударе по многоэтажке в Ростове?

Согласно сообщениям, беспилотник якобы врезался в крышу жилого дома. Перед ударом местные слышали характерный шум дрона, после чего раздался взрыв. Интересно, что сигнал ракетной опасности в городе поступил уже после атаки.

По состоянию на 10:50 была информация, что якобы пострадали 5 человек: 3 жителя дома и 2 случайных прохожих. Из поврежденной многоэтажки эвакуировали еще 50 человек.

Последствия удара по многоэтажке в России: смотрите видео (Внимание! Присутствует ненормативная лексика)

По обновленным данным по состоянию на 11:10, исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что общее количество пострадавших якобы возросло до 13. Двое из них уже доставлены в больницу, остальных еще транспортируют.

Традиционно в атаке обвиняют Украину.

Напомним, накануне дроны ГУР атаковали нефтеперекачивающую станцию в Брянской области. Ночью в городе Унеча и районе прозвучала серия взрывов, после чего на ЛПДС "Унеча" начался сильный пожар.