Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Що відомо про удар по багатоповерхівці у Ростові?

Згідно з повідомленнями, безпілотник нібито врізався в дах житлового будинку. Перед ударом місцеві чули характерний шум дрона, після чого пролунав вибух. Цікаво, що сигнал ракетної небезпеки у місті надійшов вже після атаки.

Станом на 10:50 була інформація, що нібито постраждали 5 осіб: 3 мешканці будинку та 2 випадкові перехожі. З пошкодженої багатоповерхівки евакуювали ще 50 людей.

Наслідки удару по багатоповерхівці у Росії: дивіться відео (Увага! Присутня ненормативна лексика)

За оновленими даними станом на 11:10, виконувач обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що загальна кількість постраждалих буцімто зросла до 13. Двоє з них уже доставлені до лікарні, решту ще транспортують.

Традиційно в атаці звинувачують Україну.

Нагадаємо, напередодні дрони ГУР атакували нафтоперекачувальну станцію у Брянській області. Уночі в місті Унеча та районі пролунала серія вибухів, після чого на ЛВДС "Унеча" розпочалася сильна пожежа.