Що відомо про атаку БпЛА на Волгоград?

Неспокійною видалася для росіян у Волгограді ніч проти 14 серпня. Місто опинилося під масованою атакою БпЛА.

РосЗМІ повідомляють, що ціллю безпілотників став місцевий НПЗ. Попередньо, є кілька влучань. В мережі активно публікуються кадри з Волгограда, на яких можна побачити сильну пожежу. Над містом також можна помітити величезний стовп диму.

У Волгограді пожежа після атаки БпЛА: дивіться відео

Зауважимо, що пожежу у Волгограді можна побачити за десятки кілометрів. Місцеві повідомляють, що вибухи почали лунати близько 02:30. Найбільш гучно було в Червоноармійському районі.

Загалом повідомляють про 5 – 7 "хлопків" у Волгограді та загоряння в одному з районів міста нібито внаслідок падіння уламків БпЛА.

Пожежа у Волгограді / Фото з соцмереж

Крім того, в аеропорту Волгограда введено план "Килим", що зупинило прийом і відправку рейсів. За даними росЗМІ, на момент введення обмежень, затримується рейс авіакомпанії NordWindі з Сочі до Калінінграда.

Також місце жителі повідомляють про серйозні проблеми в роботі мережевих інфраструктур. Значна частина функціоналу мобільного телефону виявилася недоступною, при цьому у різних мобільних операторів, зв'язок ловить з перемінним успіхом.

Найбільш яскраво ця проблема помітна в крайніх районах півночі та півдня, а також в центрі Волгограда.

Зауважимо, що наразі місцева влада не надала жодних коментарів щодо атаки БпЛА на Волгоград.

Нагадаємо, напередодні дрони атакували Брянську область Росії. Безпілотники завдали успішного удару по нафтоперекачувальній станції ЛВДС "Унеча" – ключовому об'єкту інфраструктури нафтопроводу "Дружба".