У Ростові дрон вдарив по житловому будинку: місцева влада заявила про 13 постраждалих
- У Ростові-на-Дону безпілотник влучив у житловий будинок, повідомляють про щонайменше 13 постраждалих.
- Евакуйовано 50 мешканців, двоє постраждалих доставлені до лікарні; місцева влада звинувачує Україну.
У російському Ростові-на-Дону безпілотник влучив у житловий будинок. Повідомляють про нібито щонайменше 13 постраждалих.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Що відомо про удар по багатоповерхівці у Ростові?
Згідно з повідомленнями, безпілотник нібито врізався в дах житлового будинку. Перед ударом місцеві чули характерний шум дрона, після чого пролунав вибух. Цікаво, що сигнал ракетної небезпеки у місті надійшов вже після атаки.
Станом на 10:50 була інформація, що нібито постраждали 5 осіб: 3 мешканці будинку та 2 випадкові перехожі. З пошкодженої багатоповерхівки евакуювали ще 50 людей.
Наслідки удару по багатоповерхівці у Росії: дивіться відео (Увага! Присутня ненормативна лексика)
За оновленими даними станом на 11:10, виконувач обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що загальна кількість постраждалих буцімто зросла до 13. Двоє з них уже доставлені до лікарні, решту ще транспортують.
Традиційно в атаці звинувачують Україну.
Нагадаємо, напередодні дрони ГУР атакували нафтоперекачувальну станцію у Брянській області. Уночі в місті Унеча та районі пролунала серія вибухів, після чого на ЛВДС "Унеча" розпочалася сильна пожежа.