Россия ударила по Сумах 10 раз: есть попадания в жилые дома, пострадали люди

Вечером 30 октября российские оккупанты массированно атаковали Сумы. Есть попадания в девятиэтажку и двухэтажный жилой дом, известно о пострадавших.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

Что известно об атаке?

По словам Григорова, российские захватчики направили по Сумах 10 беспилотников только за один час.

Все удары – прицельно в гражданскую инфраструктуру,

– подчеркнул он.

В результате обстрела есть попадание в девятиэтажку и двухэтажный жилой дом в разных районах города. Двум пострадавшим из многоэтажки – несовершеннолетней девушке и пожилой женщине уже оказали помощь на месте.