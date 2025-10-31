31 октября, 00:21
Россия ударила по Сумах 10 раз: есть попадания в жилые дома, пострадали люди
Вечером 30 октября российские оккупанты массированно атаковали Сумы. Есть попадания в девятиэтажку и двухэтажный жилой дом, известно о пострадавших.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.
Смотрите также Оккупанты в очередной раз запустили дроны на украинские города: в каких регионах есть опасность
Что известно об атаке?
По словам Григорова, российские захватчики направили по Сумах 10 беспилотников только за один час.
Все удары – прицельно в гражданскую инфраструктуру,
– подчеркнул он.
В результате обстрела есть попадание в девятиэтажку и двухэтажный жилой дом в разных районах города. Двум пострадавшим из многоэтажки – несовершеннолетней девушке и пожилой женщине уже оказали помощь на месте.