6 октября днем россияне ударили дроном по роддому в Сумах. К счастью, обошлось без пострадавших.

Во время совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Диком Схоофом глава государства отреагировал на очередное преступление оккупантов, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский об атаке россиян на роддом?

Президент подчеркнул, что удар по Перитинальному центру в Сумах – один из многих, которые Россия ежедневно наносит по нашим городам, по нашим селам.

"К счастью, люди были в укрытии: персонал, 35 женщин и 11 детишек", – добавил политик.

Нидерландский премьер тоже прокомментировал российскую атаку. Он подчеркнул, что нападение на больницу – это преступная агрессия, за которую Россия должна ответить. Скооф призвал дальше давить на Москву и делать все, чтобы Украина могла защищаться от нападений с воздуха и земли.

Напомним, что враг прицельно ударил по зданию медучреждения в Ковпаковском районе Сум. Вспыхнула крыша Перинатального центра. На момент атаки внутри находились: 11 детей, 35 пациенток, 120 работников. Всем удалось спуститься в укрытие.

Какие последствия последних российских атак на Украину?