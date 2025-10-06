Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Сумского городского главу Александра Лисенка.

Смотрите также Россияне снова бьют по энергетике: часть Сумщины и Харьковщины осталась без света

Что известно о прилете БпЛА в Сумах?

Около 11:31 в понедельник, 6 октября, жители Сум слышали громкий взрыв. В Сумском районе воздушная тревога началась в 10:35 из-за угрозы применения БпЛА с севера. Позже Воздушные Силы ВСУ сообщили, что дрон летит прямо на областной центр.

БпЛА на Сумы с севера,

– предупредили военные.

Еще один дрон двигался на город в 11:48. Его сбивали бойцы ПВО на окраинах.

Мониторинговые каналы пишут, что дрон летел очень низко. Сумы атаковал не "Шахед", а, возможно, "Италмас".

После этого прошло совсем мало времени, как БпЛА упал там, где ходили люди. По информации главы Сум, среди дня враг прицельно ударил по зданию медучреждения в Ковпаковском районе города.

В тот момент в заведении находились 166 посетителей, среди них – 11 детей. К счастью, люди не пострадали, ведь были в укрытии.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак уточнил, что удар был нанесен по Перинатальному центру. Там загорелась крыша.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграме.

Россияне атаковали Украину 6 октября: что известно?