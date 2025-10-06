Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне Суми.
Що відомо про приліт БпЛА в Сумах?
Близько 11:31 в понеділок, 6 жовтня, жителі сум чули гучний вибух. У Сумському районі повітряна тривога почалася о 10:35 через загрозу застосування БпЛА з півночі. Пізніше Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що дрон летить просто на обласний центр.
БпЛА на Суми з півночі,
– попередили військові.
Ще один дрон рухався на місто об 11:48. Його збивали бійці ППО на околицях.
Моніторингові канали пишуть, що дрон летів дуже низько. Суми атакував не "Шахед", а, можливо, "Італмас".
Після цього пройшло зовсім мало часу, як БпЛА впав у місті, де ходили люди. Жителі повідомили, що в Сумах є приліт, однак всю офіційну інфрмацію щодо цього надасть військова адміністрація.
Росіяни атакували Україну 6 жовтня: що відомо?
Зранку окупанти вдарили КАБами по підприємству в Запоріжжі. Відомо, що постраждала одна людина. За допомогою медиків звернулася місцева жителька.
У Ічнянському районі Чернігівщини вночі сталося влучання дрона в енергооб'єкт. На місці атаки працюють енергетики.
Сили протиповітряної оборони знешкодили 83 зі 116 ворожих безпілотників. ППО працювала по ворожих цілях, однак було кілька влучань.