Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне Суми.

Дивіться також Росіяни знову б'ють по енергетиці: частина Сумщини та Харківщини залишилася без світла

Що відомо про приліт БпЛА в Сумах?

Близько 11:31 в понеділок, 6 жовтня, жителі сум чули гучний вибух. У Сумському районі повітряна тривога почалася о 10:35 через загрозу застосування БпЛА з півночі. Пізніше Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що дрон летить просто на обласний центр.

БпЛА на Суми з півночі,

– попередили військові.

Ще один дрон рухався на місто об 11:48. Його збивали бійці ППО на околицях.

Моніторингові канали пишуть, що дрон летів дуже низько. Суми атакував не "Шахед", а, можливо, "Італмас".

Після цього пройшло зовсім мало часу, як БпЛА впав у місті, де ходили люди. Жителі повідомили, що в Сумах є приліт, однак всю офіційну інфрмацію щодо цього надасть військова адміністрація.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Росіяни атакували Україну 6 жовтня: що відомо?