Скільки цілей збила ППО?
Російська армія розпочала атаку дронами з вечора 5 жовтня. Всю ніч на Україну летіли БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та безпілотники інших типів. Дрони рухалися з напрямків Міллерово, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська та з Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму.
Сили протиповітряної оборони знешкодили 83 ворожі безпілотники на Півночі, Півдні, Сході та в центрі країни.
На жаль, 30 ударних БпЛА влучили на 7 локаціях. Атака ворожими БпЛА продовжилася й зранку.
Успішна робота ППО по дронах вночі 6 жовтня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ
Де атакував ворог вночі 6 жовтня?
- Київська область цієї ночі вкотре пережила російську атаку. Більшість дронів ворога вдалося знищити, тож обійшлося без постраждалих і влучань у цивільну інфраструктуру. У Фастівському районі вогнем знищено автомобіль з цистерною та пошкоджено вантажівки.
- На Чернігівщині окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Пошкодження вже ремонтують фахівці обленерго.
- В Одеській області під час атаки дронами постраждав цивільний промисловий об'єкт. Там сталася пожежа, яку рятувальники швидко загасили. Минулося без постраждалих та значних руйнувань.