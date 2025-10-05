Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти в укриття. Для яких областей є загроза атаки – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Для яких областей є загроза "Шахедів"?

В яких областях України оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

20:29, 5 жовтня

  • БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Чернігів!
  • БпЛА на заході Сумщини курсом на Чернігівщину!
  • Нові "Шахеди" з Курської області Росії на Сумщину!
19:52, 5 жовтня

Ворожі БпЛА з Брянської області Росії на північ Чернігівщини!

19:38, 5 жовтня

  • БпЛА на півночі Дніпропетровщини курсом на захід.
  • БпЛА в центрі Сумщини курсом на південний захід.
19:31, 5 жовтня

БпЛА на Суми з півночі!

18:41, 5 жовтня

Група ворожих БпЛА на півночі Донеччини прямує на північ.

18:40, 5 жовтня

КАБи на Донеччину та Дніпропетровщину!

18:16, 5 жовтня

Група ворожих БпЛА з Донеччини на Дніпропетровщину!

17:48, 5 жовтня

КАБи на північ Харківщини!

17:37, 5 жовтня

Кілька ворожих БпЛА в районі Куликівки та Березної на Чернігівщині!

17:34, 5 жовтня

КАБи на Донеччину!

17:04, 5 жовтня

КАБи на Сумщину!

16:20, 5 жовтня

КАБи на Донеччину та Дніпропетровщину!

16:19, 5 жовтня

Ворожі розвідувальні БпЛА в районі Миколаєва! Залучено засоби для збиття.

16:13, 5 жовтня

БпЛА на Суми з півночі!

16:01, 5 жовтня

Ворожі БпЛА з Брянської області Росії на північ Чернігівщини!

15:56, 5 жовтня

Чернігівщина – БпЛА в районі Ніжина, Куликівки!

15:55, 5 жовтня

КАБи на Донеччину!

14:42, 5 жовтня

Чернігівщина – БпЛА з півночі курсом на Ніжин, Бахмач!