Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти в укриття. Для яких областей є загроза атаки – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Росія масовано атакувала Запоріжжя: поліція показала кадри перших хвилин після ударів

Для яких областей є загроза "Шахедів"?

В яких областях України оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті