Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти в укриття. Для яких областей є загроза атаки – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Для яких областей є загроза "Шахедів"?
В яких областях України оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Ворожі БпЛА з Брянської області Росії на північ Чернігівщини! БпЛА на Суми з півночі! Група ворожих БпЛА на півночі Донеччини прямує на північ. КАБи на Донеччину та Дніпропетровщину! Група ворожих БпЛА з Донеччини на Дніпропетровщину! КАБи на північ Харківщини! Кілька ворожих БпЛА в районі Куликівки та Березної на Чернігівщині! КАБи на Донеччину! КАБи на Сумщину! КАБи на Донеччину та Дніпропетровщину! Ворожі розвідувальні БпЛА в районі Миколаєва! Залучено засоби для збиття. БпЛА на Суми з півночі! Ворожі БпЛА з Брянської області Росії на північ Чернігівщини! Чернігівщина – БпЛА в районі Ніжина, Куликівки! КАБи на Донеччину! Чернігівщина – БпЛА з півночі курсом на Ніжин, Бахмач!
