Поліція показала відео перших хвилин після ворожого удару по Запоріжжю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
Дивіться також "Скло вилітало людям в обличчя": жителі Запоріжжя розповіли моторошні деталі російської атаки
Як виглядали перші хвилини після ударів по Запоріжжю?
Вночі 5 жовтня Запоріжжя зазнало масованого обстрілу. Пошкоджень зазнали приватні й багатоповерхові будинки. Є поранені та, на жаль, загинула 1 людина.
Поліція активно прибула на місце ударів разом з рятувальниками та іншими профільними службами. Вони евакуйовували людей із пошкоджених осель, деблокували постраждалих, допомагали людям з інвалідністю, надавали фахову допомогу тим, хто її потребував.
Як виглядали перші хвилини після російського обстрілу Запоріжжя: дивіться відео
Що відомо про масований удар по Запоріжжю?
Запоріжжя зазнало комбінованого удару в ніч на 5 жовтня. Внаслідок атаки одна людина загинула (69-річна жінка), а 9 поранено. Згодом стало відомо, що кількість поранених зросла до 10. Серед постраждалих є дитина 16 років. Чотири людини госпіталізовані.
Руйнувань зазнали багатоповерхівки, приватні будинки, згоріли автомобілі. Вибиті вікна, понівечені подвір'я, перебої зі світлом і водопостачанням.
Пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", через що значна кількість споживачів в обласному центрі та Запорізькому районі залишилися без світла. Також понад 290 абонентів залишилися без газопостачання.