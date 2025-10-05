Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Що свідки кажуть про ворожу атаку?

Одним з дронів російська армія поцілила у багатоквартирний будинок, у якому проживає Максим Латиш. Чоловік розповів, що встиг розбудити свою родину до вибуху, але донька отримала поранення.

За словами Латиша, якби він не розбудив свою 18-річну доньку, аби вона вийшла до дверей, то вона б була мертва через вибух російського безпілотника.

Житель Запоріжжя розповів про атаку: дивіться відео Суспільного

Після вибуху Максим Латиш кинувся допомагати сусідам, котрі не могли самі евакуюватися з пошкодженого будинку.

В етері "Ми Україна" розповіли, що мешканці будинку отримали поранення від скла, яке вилітало людям в обличчя від вибухів. На другому поверсі 72-річна жінка зазнала важких поранень обличчя, адже вона не могла відійти від свого чоловіка, прикутого до ліжка.

Які наслідки масованої атаки?