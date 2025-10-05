Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.
Що свідки кажуть про ворожу атаку?
Одним з дронів російська армія поцілила у багатоквартирний будинок, у якому проживає Максим Латиш. Чоловік розповів, що встиг розбудити свою родину до вибуху, але донька отримала поранення.
За словами Латиша, якби він не розбудив свою 18-річну доньку, аби вона вийшла до дверей, то вона б була мертва через вибух російського безпілотника.
Житель Запоріжжя розповів про атаку: дивіться відео Суспільного
Після вибуху Максим Латиш кинувся допомагати сусідам, котрі не могли самі евакуюватися з пошкодженого будинку.
В етері "Ми Україна" розповіли, що мешканці будинку отримали поранення від скла, яке вилітало людям в обличчя від вибухів. На другому поверсі 72-річна жінка зазнала важких поранень обличчя, адже вона не могла відійти від свого чоловіка, прикутого до ліжка.
Які наслідки масованої атаки?
Нагадаємо, що вночі російська армія також завдала ударів по українській енергетиці.
Зокрема, російські атаки пошкодили обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", спричинивши знеструмлення в Запорізькому районі.
Також повідомляють про складну ситуацію у Сумській та Чернігівській областях. Остання знову перебувала під ворожою атакою. Там продовжують діяти графіки погодинного відключення світла через попередні пошкодження.