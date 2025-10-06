Вночі там працювали сили протиповітряної оборони, проте обстріл спричинив наслідки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

Які наслідки атаки на Київщину 6 жовтня?

Уночі 6 жовтня російські війська знову атакували мирні населені пункти Київщини ударними дронами. У регіоні зафіксовано збиття ворожих безпілотників.

На щастя, обійшлось без постраждалих та влучань у житлову інфраструктуру.

Проте у Фастівському районі в результаті дронової атаки на території підприємства, що не діє, спалахнув автомобіль з цистерною.

Автомобіль знищено. Ще 4 вантажних автомобілі пошкоджено. Пожежа ліквідована,
– написали в ОВА.

Станом на ранок фахівці фіксують та ліквідовують наслідки російського удару.

Наслідки останніх ворожих обстрілів України

  • Цієї ж ночі під ударом опинилась Одещина. Один із безпілотників влучив у цивільний промисловий об'єкт, що спричинило пожежу. Вогонь загасили, жертв і серйозних руйнувань немає.

  • Також окупанти обстріляли Ічнянщину, що у Чернігівській області. Знову під прицілом був енергетичний об'єкт, через що повідомили про знеструмлення.

  • 5 жовтня Росія масовано обстріляла Україну. Найбільших ударів зазнали Львівщина та Запорізька область.

  • За словами авіаексперта Валерія Романенка в коментарі 24 Каналу, ворог продовжує тактику зосереджених атак на окремих регіонах та активно її застосовує із літа.