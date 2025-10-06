Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Сумской ОГА Олега Григорова и "Харьковоблэнерго".

Какова ситуация со светом в Сумской области?

В Шосткинской общине энергетики работают в усиленном режиме, чтобы вернуть в дома потребителей электроэнергию и газоснабжение. По состоянию на утро свет удалось включить большей части жителей, а газ – половине домов. Специалисты работают непрерывно, чтобы стабилизировать ситуацию.

Связь сейчас работает нормально на 80% покрытия. Мобильные операторы пытаются усиливать сеть. Для нужд громады работают все пункты несокрушимости, где есть энергонезависимый интернет.

Почему нет света в Харькове?

Энергетики сообщили, что из-за массированного налета беспилотников по одному из районов Харькова там исчезло электроснабжение. Последствия атаки сейчас ликвидируют. Свет будут включать сразу после выполнения работ.

Как только позволила ситуация с безопасностью специалисты "Харьковоблэнерго" сразу начали ликвидацию последствий вражеской атаки,

– отметили энергетики.

Какие последствия для энергосистемы Украины после российских обстрелов?

По данным Минэнерго в результате атак врага по энергетической инфраструктуре ситуация с электроснабжением является сложной в Сумской и Черниговской областях. В Харькове и пострадавших регионах продолжаются восстановительные работы. Ограничения потребления электроэнергии пока действуют только на Черниговщине.

Возможен ли полный блэкаут в Украине?

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ и военный эксперт Александр Мусиенко в эфире 24 Канала заметил, что из-за российских атак на энергообъекты существует угроза блэкаутов для нескольких областей, в частности Черниговщины, Сумщины и Одесской области. Однако, по его словам, Украина имеет опыт масштабных отключений света и преодоления последствий обстрелов, а потому полного блэкаута скорее всего не будет.

