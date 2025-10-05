Об этом в эфире 24 Канала рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что под угрозой остаются несколько областей. Однако Украина знает, как действовать в случае отключений и продолжает подчеркивать партнерам о важности предоставления ПВО.

Что известно о возможности блэкаутов по Украине?

После отключений света на Черниговщине из-за российских ударов Украина атаковала ТЭЦ в Белгороде, из-за чего оккупанты остались без света. По словам военнослужащего Сил ТрО ВСУ, наша страна продемонстрировала, что может ответить зеркально.

Однако ситуация обостряется не только на Черниговщине – отключение света есть в Конотопе, что на Сумщине, и в Одесской области.

К сожалению, удары прогнозируемые. Нет ни одной международной площадки, где бы Украина не говорила об усилении системы ПВО и поддержку работы нашей энергетики.

Что известно о намерениях врага? Для ряда регионов риски растут – это прифронтовые территории. Враг будет пытаться ослабить украинские позиции в энергетике и создать проблемы с водо-, газо- и теплоснабжения,

– подчеркнул он.

В то же время Мусиенко добавил, что Украина уже имеет опыт блэкаутов и преодоления последствий российских атак. ому полностью погрузить нашу страну в темноту на длительное время врагу не удастся.

