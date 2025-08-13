Беспилотники 12 августа 2025 года атаковали Татарстан. Там у россиян завод по производству "Шахедов". Он и стал целью дронов. Есть интересная деталь относительно средств, которыми СБУ нанесли удары по России.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что украинские беспилотники несколько похожи на российский дроны, в частности "Герань", которыми враг постоянно атакует наше государство. С производством этих беспилотников оккупантам помогает Китай.

Чем Украина атаковала Татарстан?

Роман Свитан отметил, что сходство украинских беспилотников с российскими можно объяснить тем, что законы аэродинамики для различных видов оружия – одинаковы.

Это при проектировании летательных средств заставляет придерживаться определенных норм изготовления. Именно поэтому, например, большинство самолетов примерно одинаковой формы,

– подчеркнул он.

Военный эксперт отметил, что Украина имеет достаточно дронов, которые похожи на российскую "Герань". Это может были беспилотник типа "крыло" треугольной формы.

Напомним, 9 августа 2025 года украинский беспилотник атаковал объект в Татарстане, вероятно, цех по производству дронов вблизи Елабуги. Российские источники сообщили, что удар пришелся на логистический терминал имени Дэна Сяопина, а расстояние полета БпЛА превысило тысячу километров.