Безпілотники 12 серпня 2025 року атакували Татарстан. Там у росіян завод з виробництва "Шахедів". Він і став ціллю дронів. Є цікава деталь щодо засобів, якими СБУ завдали ударів по Росії.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що українські безпілотники дещо схожі на російський дрони, зокрема "Герань", якими ворог постійно атакує нашу державу. З виробництвом цих безпілотників окупантам допомагає Китай.

Чим Україна атакувала Татарстан?

Роман Світан зауважив, що схожість українських безпілотників із російськими можна пояснити тим, що закони аеродинаміки для різних видів зброї – однакові.

Це під час проєктування літальних засобів змушує дотримуватись певних норм виготовлення. Саме тому, наприклад, більшість літаків приблизно однакової форми,

– підкреслив він.

Військовий експерт наголосив, що Україна має достатньо дронів, які схожі на російську "Герань". Це може були безпілотник типу "крило" трикутної форми.

Нагадаємо, 9 серпня 2025 року український безпілотник атакував об'єкт у Татарстані, ймовірно, цех з виробництва дронів поблизу Єлабуги. Російські джерела повідомили, що удар припав на логістичний термінал імені Дена Сяопіна, а відстань польоту БпЛА перевищила тисячу кілометрів.