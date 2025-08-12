Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Що відомо про атаку БпЛА на Татарстан?

Невідомі БпЛА в черговий раз атакували Татарстан вранці 12 серпня. РосЗМІ повідомляють про нібито збиття чотирьох дронів.

Над Татарстаном помітили невідомі БпЛА: дивіться відео

Також жителі Альметьєвська повідомляють про звук сирен в місті. В мережі активно ширяться відео на яких можна помітити прольоти безпілотників.

В Альметьєвську лунає сирена: дивіться відео

Ймовірно, ціллю дронів є завод з виробництва "Шахедів", який розташований у Татарстані.