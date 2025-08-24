Утром воскресенья, 24 августа, неизвестные дроны в очередной раз атаковали Россию. Взрывы прогремели на территории портового поселка Усть-Луга.

Из-за работы противовоздушной обороны загорелся терминал газовой компании "Новатэк". Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

Что известно об атаке на Усть-Лугу?

Губернатор Ленинградской области предупредил об опасности беспилотников около 05:45. В регионе работала ПВО, якобы уничтожив в Кингисеппском районе 4 воздушные цели по состоянию на 07:00.

Впоследствии власти официально признали, что падение обломков вызвало возгорание на терминале "Новатэк". По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Всего над портом Усть-Луга якобы уничтожили 10 дронов.

Справка: экспортный порт Усть-Луга – крупнейший морской порт России на Балтике, через который экспортируют нефть, газ, уголь, удобрения и зерно. Он принимает самые масштабные суда и позволяет обходить порты Прибалтики, выполняя стратегическую роль в торговле и логистике. Терминал оборудован резервуарным парком общей вместимостью 960 000 метров кубических.

Как в России прошла ночь на 24 августа?

Неспокойно в России также было ночью 24 августа. В частности, после 03:00 в местном аэропорту Самарской области ввели план "Ковер", а пропагандисты писали, что на город Сызрань летят неизвестные беспилотники.

Местные рассказали о более 20 взрывах, работала ПВО.

К слову, вероятной целью атаки может быть Сызранский нефтеперерабатывающий завод, ставший одним из ключевых предприятий для врага в войне.