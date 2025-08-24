Дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области: огонь охватил нефтяной терминал
- На порт Усть-Луга в Ленинградской области 24 августа произошла атака дронов, что повлекло возгорание терминала "Новатэк".
- Противовоздушная оборона якобы уничтожила 10 дронов, по предварительным данным, пострадавших нет.
Утром воскресенья, 24 августа, неизвестные дроны в очередной раз атаковали Россию. Взрывы прогремели на территории портового поселка Усть-Луга.
Из-за работы противовоздушной обороны загорелся терминал газовой компании "Новатэк". Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.
Что известно об атаке на Усть-Лугу?
Губернатор Ленинградской области предупредил об опасности беспилотников около 05:45. В регионе работала ПВО, якобы уничтожив в Кингисеппском районе 4 воздушные цели по состоянию на 07:00.
Дроны атаковали Ленинградскую область: смотрите видео
БпЛА летели на Усть-Лугу: смотрите видео
Впоследствии власти официально признали, что падение обломков вызвало возгорание на терминале "Новатэк". По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Пожар на терминале: смотрите видео
Всего над портом Усть-Луга якобы уничтожили 10 дронов.
Справка: экспортный порт Усть-Луга – крупнейший морской порт России на Балтике, через который экспортируют нефть, газ, уголь, удобрения и зерно. Он принимает самые масштабные суда и позволяет обходить порты Прибалтики, выполняя стратегическую роль в торговле и логистике. Терминал оборудован резервуарным парком общей вместимостью 960 000 метров кубических.
Возгорание на "Новатэк": смотрите видео
Как в России прошла ночь на 24 августа?
Неспокойно в России также было ночью 24 августа. В частности, после 03:00 в местном аэропорту Самарской области ввели план "Ковер", а пропагандисты писали, что на город Сызрань летят неизвестные беспилотники.
Местные рассказали о более 20 взрывах, работала ПВО.
К слову, вероятной целью атаки может быть Сызранский нефтеперерабатывающий завод, ставший одним из ключевых предприятий для врага в войне.
Что известно о Сызранском НПЗ?
По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, Сызранский НПЗ имеет мощность переработки 8,9 миллионов тонн нефти в год, что делает его одним из средних по размерам подобных предприятий в России.
Продукция включает топливо, авиационный керосин и битум. Завод перерабатывает нефть из Западной Сибири и Самарской области.