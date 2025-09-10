Российские беспилотники в ночь на 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши, которая является членом НАТО. В Альянсе этот случай не расценивают как атаку. Судя по кадрам в сети, в небе Польши могли быть российские дроны-обманки типа "Гербера".

Такое предположение в разговоре с 24 Каналом высказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. Он отметил, что проанализировал снимки, на них БпЛА меньшего размера, чем ударный, несущий взрывчатку. Однако призвал дождаться официальных заявлений от польских следователей.

Польша могла не иметь возможности обнаружить заранее БПЛА

Экс-сотрудник СБУ считает, что есть несколько объяснений, что же произошло в ночь на 10 сентября в Польше. Сначала была информация об одном российском БПЛА в воздушном пространстве страны, позже заговорили о десяти, сейчас говорится уже о более 20.

"Польша не имеет политической возможности самостоятельно сбивать эти беспилотники. Не знаю почему, из-за собственной позиции или позиции Альянса, или ее союзников, США. Второй нюанс, который может быть – имеет ли Польша технические возможности, чтобы запеленговать (определить местонахождение – 24 Канал) эти БпЛА? Они летят крайне низко", – озвучил Ступак.

Как отметил экс-сотрудник СБУ, у поляков есть современные системы ПВО, но они предусмотрены для сбивания баллистических и крылатых ракет. Их радар может увидеть, а вот есть ли возможность в Польше обнаружить меньший по размеру и весу БпЛА, который летит низко над деревьями – это вопрос открытый.

Сомневаюсь, что польские средства ПВО видели эти дроны. У меня есть знакомые в Литве. Когда к ним залетали беспилотники в прошлом месяце, то они мне говорили, что их местные власти не знали, где они. Все ждали пока они где-то упадут,

– рассказал Ступак.

Украина, как пояснил Ступак, до сих пор тратит огромные ресурсы на возможность заранее увидеть как российская армия запускает беспилотники. Каждый день в России готовится пуск, в частности из Приморско-Ахтарска. Наши силы уже разбираются в этом, сообщается, с какого места и во сколько начинается запуск "Шахедов". А европейцы к этому, как подытожил Ступак, не готовятся.

Основное об инциденте в Польше: