Есть два нюанса: экс-сотрудник СБУ разъяснил вялую реакцию Польши на российские дроны
- Российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши, что привело к привлечению авиации НАТО для их сбивания.
- Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак выразил сомнения относительно способности польских систем ПВО обнаруживать дроны, которые имеют меньшие размер и вес, чем ракеты, и которые летят довольно низко.
Российские беспилотники в ночь на 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши, которая является членом НАТО. В Альянсе этот случай не расценивают как атаку. Судя по кадрам в сети, в небе Польши могли быть российские дроны-обманки типа "Гербера".
Такое предположение в разговоре с 24 Каналом высказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. Он отметил, что проанализировал снимки, на них БпЛА меньшего размера, чем ударный, несущий взрывчатку. Однако призвал дождаться официальных заявлений от польских следователей.
Смотрите также В МВД Польши заявили, что нашли не только дроны, но и предварительно обломки ракеты
Польша могла не иметь возможности обнаружить заранее БПЛА
Экс-сотрудник СБУ считает, что есть несколько объяснений, что же произошло в ночь на 10 сентября в Польше. Сначала была информация об одном российском БПЛА в воздушном пространстве страны, позже заговорили о десяти, сейчас говорится уже о более 20.
"Польша не имеет политической возможности самостоятельно сбивать эти беспилотники. Не знаю почему, из-за собственной позиции или позиции Альянса, или ее союзников, США. Второй нюанс, который может быть – имеет ли Польша технические возможности, чтобы запеленговать (определить местонахождение – 24 Канал) эти БпЛА? Они летят крайне низко", – озвучил Ступак.
Как отметил экс-сотрудник СБУ, у поляков есть современные системы ПВО, но они предусмотрены для сбивания баллистических и крылатых ракет. Их радар может увидеть, а вот есть ли возможность в Польше обнаружить меньший по размеру и весу БпЛА, который летит низко над деревьями – это вопрос открытый.
Сомневаюсь, что польские средства ПВО видели эти дроны. У меня есть знакомые в Литве. Когда к ним залетали беспилотники в прошлом месяце, то они мне говорили, что их местные власти не знали, где они. Все ждали пока они где-то упадут,
– рассказал Ступак.
Украина, как пояснил Ступак, до сих пор тратит огромные ресурсы на возможность заранее увидеть как российская армия запускает беспилотники. Каждый день в России готовится пуск, в частности из Приморско-Ахтарска. Наши силы уже разбираются в этом, сообщается, с какого места и во сколько начинается запуск "Шахедов". А европейцы к этому, как подытожил Ступак, не готовятся.
Основное об инциденте в Польше:
Оперативное командование Вооруженных Сил Польши сообщило, что для сбивания российских дронов, попавших в ночь на 10 сентября в воздушное пространство страны, была привлечена авиация НАТО (F-35). Из-за этого инцидента в стране на определенный период был закрыт ряд аэропортов.
В 5:40 в селе Чоснувка Люблинского воеводства правоохранители зафиксировали первый сбитый российский БПЛА. Есть информация, что он упал на поле, а вот обломки другого – на жилой дом в селе Вырыки-Воля.
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в небе страны было обнаружено, как минимум, 19 российских БпЛА. Последний сбили ориентировочно в 6:45. О ситуации он проинформировал генсека НАТО Рютте.
Президент Польши Кароль Навроцкий прокомментировал этот случай, как беспрецедентный в истории НАТО и отметил, что следует сделать выводы из этой ситуации. Он заверил, что проведет заседание Совета нацбезопасности в течение 48 часов.