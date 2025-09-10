Укр Рус
24 Канал Новости Украины Атака "Шахедами" по Украине: где сейчас движутся вражеские дроны
10 сентября, 20:02
4

Атака "Шахедами" по Украине: где сейчас движутся вражеские дроны

Дарья Смородская

Вечером 10 сентября российская армия начала атаку дронами-камикадзе, запустив по Украине несколько групп "Шахедов". В ряде областей объявили воздушную тревогу.

О том, где сейчас движутся российские дроны, 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. В случае угрозы для вашего региона находитесь в безопасных местах.

Смотрите также 15 областей – под ударом: Россия атаковала Украину 415 дронами и 43 ракетами  

Где существует опасность применения дронов?

Карта тревог в Украине: где звучит тревога

 

20:36, 10 сентября

Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

20:08, 10 сентября

Угроза применения баллистического вооружения с северного направления.

20:01, 10 сентября

Несколько групп ударных БпЛА из Николаевской области в направлении Одесской области.

19:26, 10 сентября

Движение БпЛА в Украине

С севера:

  • группы БПЛА из Сумщины на Черниговщину/Полтавщину.
  • БПЛА на востоке Черниговщины западным курсом.
  • БПЛА из Полтавщины на Кременчуг/Кировоградщину.
  • БпЛА из Полтавщины Черкасской области.

С юга:

  • группы БпЛА из Днепропетровской области на Кривой Рог.
  • БпЛА из Херсона на Николаевщину.
  • БпЛА мимо Запорожья.
  • БпЛА в направлении Кропивницкого.
  • БпЛА из Кировоградщины Черкасской области.