Атака "Шахедами" по Украине: где сейчас движутся вражеские дроны
Вечером 10 сентября российская армия начала атаку дронами-камикадзе, запустив по Украине несколько групп "Шахедов". В ряде областей объявили воздушную тревогу.
О том, где сейчас движутся российские дроны, 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. В случае угрозы для вашего региона находитесь в безопасных местах.
Где существует опасность применения дронов?
Карта тревог в Украине: где звучит тревога
Отбой угрозы применения баллистического вооружения. Угроза применения баллистического вооружения с северного направления. Несколько групп ударных БпЛА из Николаевской области в направлении Одесской области. С севера: С юга:
Движение БпЛА в Украине
