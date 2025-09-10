Вечером 10 сентября российская армия начала атаку дронами-камикадзе, запустив по Украине несколько групп "Шахедов". В ряде областей объявили воздушную тревогу.

О том, где сейчас движутся российские дроны, 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. В случае угрозы для вашего региона находитесь в безопасных местах.

Смотрите также 15 областей – под ударом: Россия атаковала Украину 415 дронами и 43 ракетами

Где существует опасность применения дронов?

Карта тревог в Украине: где звучит тревога