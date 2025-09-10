Атака "Шахедами" по Україні: де зараз рухаються ворожі дрони
Увечері 10 вересня російська армія почала атаку дронами-камікадзе, запустивши по Україні кілька груп "Шахедів". У низці областей оголосили повітряну тривогу.
Про те, де зараз рухаються російські дрони, 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. У разі загрози для вашого регіону перебувайте в безпечних місцях.
Де існує небезпека застосування дронів?
Карта тривог в Україні: де лунає тривога
БпЛА на Миколаїв. Відбій загрози застосування балістичного озброєння. Загроза застосування балістичного озброєння з північного напрямку. Декілька груп ударних БпЛА із Миколаївщини у напрямку Одещини. Із півночі: Із півдня:
Рух БпЛА в Україні
БпЛА на Миколаїв.
Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Загроза застосування балістичного озброєння з північного напрямку.
Декілька груп ударних БпЛА із Миколаївщини у напрямку Одещини.
Із півночі:
Із півдня: