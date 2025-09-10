Укр Рус
10 вересня, 20:02
Атака "Шахедами" по Україні: де зараз рухаються ворожі дрони

Дар'я Смородська

Увечері 10 вересня російська армія почала атаку дронами-камікадзе, запустивши по Україні кілька груп "Шахедів". У низці областей оголосили повітряну тривогу.

Про те, де зараз рухаються російські дрони, 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. У разі загрози для вашого регіону перебувайте в безпечних місцях.

Де існує небезпека застосування дронів?

21:00, 10 вересня

  • БпЛА з Київщини на Житомирщину.
  • Пара БпЛА над Черніговом.
  • Декілька груп ударних БпЛА із Миколаївщини у напрямку Одещини.
20:42, 10 вересня

БпЛА на Миколаїв.

20:36, 10 вересня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

20:08, 10 вересня

Загроза застосування балістичного озброєння з північного напрямку.

20:01, 10 вересня

Декілька груп ударних БпЛА із Миколаївщини у напрямку Одещини.

19:26, 10 вересня

Рух БпЛА в Україні

Із півночі:

  • групи БпЛА з Сумщини на Чернігівщину/Полтавщину.
  • БпЛА на сході Чернігівщини західним курсом.
  • БпЛА з Полтавщини на Кременчук/Кіровоградщину.
  • БпЛА з Полтавщини на Черкащину.

Із півдня:

  • групи БпЛА з Дніпропетровщини на Кривий Ріг.
  • БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.
  • БпЛА повз Запоріжжя.
  • БпЛА у напрямку Кропивницького.
  • БпЛА з Кіровоградщини на Черкащину.