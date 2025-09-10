Про те, де зараз рухаються російські дрони, 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. У разі загрози для вашого регіону перебувайте в безпечних місцях.

Де існує небезпека застосування дронів?

20:36, 10 вересня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

20:08, 10 вересня

Загроза застосування балістичного озброєння з північного напрямку.

20:01, 10 вересня

Декілька груп ударних БпЛА із Миколаївщини у напрямку Одещини.

19:26, 10 вересня

Рух БпЛА в Україні

Із півночі:

  • групи БпЛА з Сумщини на Чернігівщину/Полтавщину.
  • БпЛА на сході Чернігівщини західним курсом.
  • БпЛА з Полтавщини на Кременчук/Кіровоградщину.
  • БпЛА з Полтавщини на Черкащину.

Із півдня:

  • групи БпЛА з Дніпропетровщини на Кривий Ріг.
  • БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.
  • БпЛА повз Запоріжжя.
  • БпЛА у напрямку Кропивницького.
  • БпЛА з Кіровоградщини на Черкащину.