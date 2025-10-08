Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россия в очередной раз запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара
8 октября, 21:47
6

Россия в очередной раз запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара

Ирина Марцияш

Армия Кремля вечером 8 октября запустила по Украине свои ударные БпЛА типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Смотрите также Россия атаковала Сумы дронами: есть попадания, возникли пожары, повреждены дома

Куда движутся "Шахеды"?

 

21:22, 08 октября

БпЛА на востоке Днепропетровщины движутся на запад.

21:09, 08 октября

Вражеские БпЛА в северной части Полтавщины курсом на юг.

20:49, 08 октября

  • Группа вражеских БпЛА на Сумщине курсом на запад.
  • Группа вражеских БПЛА в Донецкой области курсом на север.
20:37, 08 октября

Вражеский дрон в северной части Одесской области фиксируют курсом на юг.

20:20, 08 октября

"Шахеды" на Черниговщине движутся курсом на запад.

20:11, 08 октября

Вражеский БпЛА в северной части Кировоградщины курсом на юг.

19:21, 08 октября

Ударный дрон в северной части Черкасской области курсом на юг.

19:16, 08 октября

По данным мониторинговых каналов, состоялись пуски Shahed-136/"Герань-2" с аэродрома Шаталово, Смоленская область.

19:16, 08 октября

Мониторы сообщили о пусках Shahed-136/"Герань-2" с аэродрома Халино, Курск.

19:09, 08 октября

Российский дрон на юге Сумщины курсом на запад.

19:00, 08 октября

Дрон в северной части Полтавщины курсом на юг.

18:37, 08 октября

БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на запад.

18:30, 08 октября

  • Вражеские БпЛА на Черниговщине курсом на запад.
  • В районе Сум вражеский БпЛА.