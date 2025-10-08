Россия в очередной раз запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара
Армия Кремля вечером 8 октября запустила по Украине свои ударные БпЛА типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Куда движутся "Шахеды"?
БпЛА на востоке Днепропетровщины движутся на запад. Вражеские БпЛА в северной части Полтавщины курсом на юг. Вражеский дрон в северной части Одесской области фиксируют курсом на юг. "Шахеды" на Черниговщине движутся курсом на запад. Вражеский БпЛА в северной части Кировоградщины курсом на юг. Ударный дрон в северной части Черкасской области курсом на юг. По данным мониторинговых каналов, состоялись пуски Shahed-136/"Герань-2" с аэродрома Шаталово, Смоленская область. Мониторы сообщили о пусках Shahed-136/"Герань-2" с аэродрома Халино, Курск. Российский дрон на юге Сумщины курсом на запад. Дрон в северной части Полтавщины курсом на юг. БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на запад.
