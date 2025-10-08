Росія вкотре запустила "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожого удару
Армія Кремля ввечері 8 жовтня запустила по Україні свої ударні БпЛА типу "Шахед". Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Куди рухаються "Шахеди"?
БпЛА на сході Дніпропетровщини рухаються на захід. Ворожі БпЛА в північній частині Полтавщини курсом на південь. Ворожий дрон в північній частині Одещини фіксують курсом на південь. "Шахеди" на Чернігівщині рухаються курсом на захід. Ворожий БпЛА в північній частині Кіровоградщини курсом на південь. Ударний дрон в північній частині Черкащини курсом на південь. За даними моніторингових каналів, відбулись пуски Shahed-136/"Герань-2" з аеродрому Шаталово, Смоленська область. Монітори повідомили про пуски Shahed-136/"Герань-2" з аеродрому Халіно, Курськ. Російський дрон на півдні Сумщини курсом на захід. Дрон в північній частині Полтавщини курсом на південь. БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на захід.
